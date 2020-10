Internet może być rozwiązaniem dla teatrów

Tymczasem Teatr Powszechny w Warszawie ujawnił, że od kilku miesięcy pracował nad uruchomieniem kanału VOD. To także konsekwencja strat, jakie spowodowało odwołanie wyjazdowych pokazów Teatru Powszechnego. Wśród nich jest m.in. „Mein Kampf” w reżyserii Jakuba Skrzywanka przypominające niesławną książkę Hitlera, by uświadomić, jakie są korzenie totalitaryzmu.

Spektakl miał być prezentowany w Tartu i na prestiżowym Bergman Festiwal w Sztokholmie organizowanym przez Królewski Teatr Dramaten – oba pokazy miały się odbyć we wrześniu 2020 r. Miał też wstępne zaproszenie na festiwal we Freiburgu i do Nowego Jorku. Nic z tego nie wyszło. Powszechny gra u siebie, zaś spektakl 24 października będzie pokazany w formie streamingu na żywo dzięki użyciu czterech kamer.