Poznań. XXX Festiwal Malta w innym terminie

Drodzy Przyjaciele Malta Festival Poznań! Jeszcze kilka miesięcy temu z wypiekami na twarzach i pełni euforii szykowaliśmy dla Was czerwcowe niespodzianki z okazji urodzinowej, 30. edycji Malta Festival Poznań. Globalny kryzys zdrowotny związany z COVID-19 zmienił naszą rzeczywistość. Od pierwszych chwil śledzimy sytuację epidemiologiczną na świecie, obserwujemy decyzje państw, sztabów kryzysowych i wreszcie przyglądamy się ruchom międzynarodowych festiwali, które mając na uwadze zdrowie i bezpieczeństwo, podejmują trudne decyzje. Nadszedł moment, w którym także my musimy przedsięwziąć takie same kroki. Wierzymy, że informację o zmianie terminu 30. Malta Festival Poznań przyjmiecie ze zrozumieniem. W obliczu ciągle zmieniającego się scenariusza, w czasach tak niespotykanej niepewności, wreszcie w czasach ograniczeń dotyczących organizacji imprez masowych i swobodnego przepływu osób, zdecydowaliśmy, że 30. edycja Malta Festival Poznań nie odbędzie się w planowanym terminie 19-28 czerwca 2020 roku. Decyzja o zmianie dat festiwalu zapadła w porozumieniu z władzami Urzędu Miasta Poznania, w zgodzie z polityką kulturalną. Naszym absolutnym priorytetem jest zagwarantowanie bezpieczeństwa publiczności, artystek i artystów oraz wszystkich osób zaangażowanych w festiwal. Nie kończymy prac nad 30. urodzinami Malty, w najbliższym czasie będziemy szukać nowych możliwości zorganizowania wydarzenia w przestrzeni pozbawionej ryzyka. Dołożymy wszelkich starań, by ta zmiana, wynikająca z globalnego kryzysu, w jak najmniejszym stopniu wpłynęła na program festiwalu. Wrócimy do Was z nowym, bezpiecznym scenariuszem imprezy, który opracujemy w dialogu z władzami Urzędu Miasta Poznania.

Czujemy się zobowiązani i odpowiedzialni za społeczność, która współtworzy festiwal. W tych trudnych czasach mamy dla Was bardzo wzruszającą wiadomość, która utwierdza nas w przekonaniu, że nasza praca ma sens. Właśnie zakończyliśmy nabór do społeczno-artystycznej części festiwalu, programu Generatora Malta. Liczba zgłoszeń przerosła nasze najśmielsze oczekiwania, otrzymaliśmy 109 propozycji działań od artystów i artystek z różnych części świata (w tym z Syrii, Kuby, Francji czy Ukrainy), którzy chcą być częścią programu jubileuszowej Malty. Czujemy się odpowiedzialni za ich pracę, pragniemy ogłosić aż osiem zwycięskich projektów oraz zapewnić twórców i twórczynie o ich realizacji w niezagrażających zdrowiu i życiu warunkach oraz terminach.



Jesteśmy głęboko przekonani, że teraz musimy skupić się na działaniach umożliwiających powrót do normalności po tej absolutnie niespotykanej sytuacji, z którą sektor kultury i wszyscy jej przedstawiciele i przedstawicielki nigdy wcześniej nie mieli do czynienia. Dziękujemy wszystkim za wytrwałość i dotychczasową pracę przy jubileuszowej edycji Malta Festival Poznań.



Podtrzymujemy nasze marzenie, by obsypać Was dobrymi emocjami i konfetti, pragniemy zabrać Was w ekscytującą podróż po 30 latach historii Malty - nie tylko festiwalu, lecz także historii teatru, sztuki, Poznania, Polski, świata i każdego widza z osobna. To wszystko jeszcze się wydarzy - obiecujemy! Jednak musimy poczekać na bezpieczniejsze czasy.



Wierzymy również, że kiedy sytuacja na świecie się ustabilizuje, będziemy jeszcze bardziej potrzebowali sztuki bycia razem. Wówczas spotkamy się na 30. urodzinach festiwalu Malta i będzie to fantastyczne święto miasta i ludzi!

Michał Merczyński i zespół Malta Festival Poznań