Monodram o Karskim na uniwersytecie w Londynie materiały prasowe

Redakcja

Na Uniwersytecie Queen Mary w Londynie, w Dzień Pamięci o Ofiarach Holokaustu i 75. rocznicę wyzwolenia Auschwitz odbędzie się premiera monodramu „Remember This: The Lesson of Jan Karski” z udziałem Davida Straitharna w reżyserii Dereka Goldmana.