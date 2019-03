Miller o Kaczyńskim: Obywatel nieprzesłuchiwalny tv.rp.pl

Zdaniem byłego premiera Leszka Millera kiedy Jarosław Kaczyński mówił w RMF FM, że - jego zdaniem - śledztwo ws. budowy wieżowca na terenach należących do spółki Srebrna nie ma sensu, to była to "instrukcja dla organów prokuratorskich, która jest wykonywana". Miller o sprawie tzw. taśm z Nowogrodzkiej mówił w TVN24.