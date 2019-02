Giertych: Birgfellner rozważa sprzedaż "długu Kaczyńskiego i Srebrnej"

- Mój mocodawca rozważa sprzedaż długu Jarosława Kaczyńskiego i Srebrnej osobom, które chciałyby taką rzetelność zakupić - powiedział Roman Giertych, pełnomocnik austriackiego biznesmena Geralda Birgfellnera.

Gerald Birgfellner oskarża Jarosława Kaczyńskiego o oszustwo, w związku z niedoszłą inwestycją na należącej do Srebrnej działce, na której miały stanąć dwa 190-metrowe wieżowce.

"Jarosław Kaczyński powiedział mi, że musi mieć jeszcze podpis księdza, który jest członkiem rady tej fundacji, ale powiedział, że zanim ten ksiądz podpisze, to trzeba mu zapłacić. Chodzi o pana Rafała Sawicza. Zapytałem Jarosława Kaczyńskiego, ile musimy mu zapłacić, a on odpowiedział, że prawdopodobnie 100 tys. zł. Powiedziałem, że nie mam takich pieniędzy i muszę je wyłożyć z własnej kieszeni, i mogę zebrać 50 tys., a resztę zapłacimy mu, jak dostaniemy kredyt [z Banku Pekao SA na przygotowanie inwestycji], a ja otrzymam swoje honorarium. Ktoś z Nowogrodzkiej do mnie zadzwonił, nie wiem kto, że powinienem podjąć te 50 tys. z banku z mojego prywatnego konta i zawieźć je na Nowogrodzką" - miał zeznać zeznać przed prokuraturą Birgfellner, cytowany w piątek przez "Gazetę Wyborczą".

Dowiedz się więcej: Birgfellner: Kaczyński kazał przekazać 50 tys. zł dla księdza

Poniżej dalsza część artykułu

Roman Giertych, pełnomocnik Austriaka, poinformował w piątek w TVN24, że Birgfellner rozważa sprzedaż "długu", którego uregulowania domaga się od Jarosława Kaczyńskiego i spółki Srebrna.

- W postępowaniu cywilnym w Polsce osiągnięcie prawomocnego wyroku w obecnych realiach warszawskich wynosi od 4 do 6 lat. Mój mocodawca rozważa sprzedaż długu Jarosława Kaczyńskiego i „Srebrnej” osobom, które chciałyby taką rzetelność zakupić - powiedział Giertych.

- Mógłby to być szybszy sposób odzyskania pieniędzy - dodał adwokat, były wicepremier w rządzie PiS-Samoobrona-LPR. Dodał, że "każdą wierzytelność można zbyć".

- Nie ma przeszkód prawnych w tym zakresie. Takie rzeczy się robi pod warunkiem, że się ogłasza - powiedział Roman Giertych.