Wystawa Damiena Hirsta. Brytyjczyk i jego wiśnie

Urodził się w 1965 r. w Bristolu, znany jest przede wszystkim jako autor „Skull Star Diamond" – platynowej repliki ludzkiej czaszki inkrustowanej diamentami. Damien Hirst zainwestował w produkcję tego kontrowersyjnego obiektu 14 mln funtów szterlingów, a 8601 diamentów pokrywających to swoiste memento mori miało łączną masę 1106,18 karatów.

Życie i śmierć

Początkowo nic nie wróżyło podobnej kariery. Damiena Hirsta wychowywał ojczym, z zawodu mechanik, oraz matka, skromna urzędniczka. Do liceum dostał się jedynie dzięki wstawiennictwu nauczyciela rysunku. Aby opłacić studia w Goldsmiths College of Art, zmuszony był pracować przez dwa lata na budowie. Szczęście uśmiechnęło się do niego, kiedy jego profesorem został Michael Craig-Martin. A jeszcze bardziej, kiedy zainteresował się nim Charles Saatchi, najbardziej wpływowy kolekcjoner i marszand w Londynie.