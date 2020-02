Michael Willmann: Zapomniany Rembrandt z Lubiąża

Urodzony w Królewcu Michael Willmann (1630–1706) – z pochodzenia Niemiec – miał lat 20, gdy ruszył w podróż na północ Europy. Miał ambicję uczyć się u Rembrandta, ale nie było go na to stać. Czasu jednak nie zmarnował, poznał kanony holenderskiego malarstwa, nauczył się rozwiązań technicznych, gromadził rysunki będące jego późniejszym zapleczem.

W wieku 30 lat udał się do dalekiego Lubiąża na zaproszenie opata klasztoru cystersów Arnolda Freibergera, który zapewne wierzył nie tylko w zdolności młodego artysty, ale także w celowość wzbogacenia kościelnych wnętrz w dobie walki z reformacją preferującą powściągliwość. Już wiosną 1656 roku Willmann namalował na zlecenie opata „Koronację Marii" w duchu katolickim, jeszcze przed swoją religijną konwersją, bo był wtedy kalwinem.

„Znawcy widzą w tym obrazie silny wpływ Rembrandta, oceniając go jako najlepszy przykład wczesnego, rembrandtyzującego stylu Willmanna" – pisze w jednym z katalogowych tekstów obecnej wrocławskiej wystawy Stefan Kiedroń.

– Rok bez Willmanna jest rokiem straconym – twierdzi Piotr Oszczanowski, kurator wystawy i zarazem dyr. Muzeum Narodowego we Wrocławiu. Historia ekspozycji odzwierciedla wpływ i historii, i geopolityki na pokazanie niemieckiego artysty, którego dorobek po II wojnie światowej znalazł się w Polsce, rządzonej przez komunistów. Nie zależało im zbytnio na przypominaniu ani niemieckich wątków Ziem Odzyskanych, ani chrześcijańskich tematów.

Męczeństwo apostołów

Obecne umiejscowienie barokowych dzieł Willmanna we wrocławskim Pawilonie Czterech Kopuł, przeznaczonym dla sztuki współczesnej, związane jest z ogromnymi formatami 14 obrazów z cyklu „Męczeństwa apostołów". Każdy ma 4 na 3 metry. W pawilonie zbudowano dla nich nawet specjalną konstrukcję. Chodzi o to, by odtworzyć aurę przestrzeni, w jakiej płótna były prezentowane przez ponad 300 lat w kościele słynnego klasztoru cystersów w Lubiążu. Ażurowa złota brama znajdująca się pomiędzy nawą a chórem w tamtejszym kościele klasztornym otwiera obecną wystawę.