Performerzy w sieci

W „Unknowning” - wideochoreografii Ramony Gabczyńskiej i Pawła Sakowicza, artyści eksplorują stan dezorientacji i rozpadu tożsamości, bo jak mówią „Wychodzić na scenę i wiedzieć, co ma się robić, to wielki komfort, ale nie żyjemy w komfortowych czasach.”

Interaktywna instalacja dźwiękowa „Intermedia” Wojtka Blecharza zachęca widzów do stworzenia tego typu instalacji we własnych domach. Do wspólnego „muzykowania” wystarczą dwa media elektroniczne – np. laptop, tablet, czy telefon z dostępem do internetu. Źródła dźwięku o różnym charakterze – od tonów pulsujących, po rozciągnięte w czasie, rozlokowane w różnych miejscach domu, mogą sprawić, że nasza ograniczona przestrzeń życiowa nieoczekiwanie się rozszerzy.

Z kolei „Gra w performera”, prowadzona przez Tomasza Ciesielskiego, to odsłona interdyscyplinarnej gry, opartej na interakcji, refleksji, mierzeniu się z wyzwaniami. Poszerza rozumienia sztuki tańca, a zarazem pozwala skupić myśli na głębszym odczuwaniu rzeczywistości. Można ja przetrenować on-line, a potem wypróbować wersję, pozwalającą na grę samodzielną.

Wirtualny „Performing Europe” może nam wskazać, jak dziś rozpychać w czasoprzestrzeni, poszerzać granice wyobraźni, otwierać na nowe możliwości i nowe media, opierając na kreatywności.

Projekt realizowany przez Fundację Ciało/Umysł; współfinansowany przez program Unii Europejskiej Kreatywna Europa – apap (advancing performing arts project) oraz Urząd Miasta St. Warszawy.

Więcej informacji można znaleźć TUTAJ. Wydarzenia dostępne są z e-wejściówkami w symbolicznej cenie.