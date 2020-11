KO-LEKCJE , czyli animowana historia designu

Drugi film skupia się przede wszystkim na wielkim sukcesie Polaków na Międzynarodowej Wystawie Sztuk Dekoracyjnych i Nowoczesnego Przemysłu w Paryżu w 1925 roku, na której zdobyliśmy 35 nagród Grand Prix i kilkadziesiąt innych medali. Pawilon polski, zaprojektowany przez Józefa Czajkowskiego - biały budynek z ponad 20-metrową wieżą, przypominająca gigantyczny kryształ podświetlany nocą - przyciągał tłumy. A we wnętrzu odwiedzający podziwiali prace m.in. Zofii i Karola Stryjeńskiej, Józefa Wojciecha Jastrzębowskiego, Henryka Kuny, które dały początek polskiemu art deco. Była to wielka manifestacja polskiej tożsamości i dorobku artystycznego odrodzonego kraju, który powrócił na mapy świata po 123 latach nieobecności.

Trzecia animacja przenosi nas w czas globalnego kryzysu na przełomie lat 20. i 30. XX wieku , który zmuszał do poszukiwań bardziej funkcjonalnych i oszczędnych rozwiązań. Wówczas narodziła się awangarda. A równolegle rozwijały się poszukiwania odwołującego się do tradycji stylu narodowego. Bohaterami tego odcinka są więc z jednej strony Władysław Strzemiński i awangardowa grupa Praesens, do której należeli także architekci Helena i Szymon Syrkusowie, a z drugiej m.in. artyści ze Spółdzielni Ład, którzy chcieli łączyć nowoczesność z tradycją.

Obie strony nie tylko rywalizowały, ale czasem miały tez okazję współpracować z sobą, jak np. przy projektowaniu wnętrz i wyposażenia transatlantyków MS Batorego i MS Piłsudskiego które w okresie międzywojennym stały się pływającym salonami polskiej kultury.

Inicjatorkami projektu KO-LEKCJE i autorkami scenariusza są Kaja Nosal i Anna Wręga z biura projektowego ONTO.

- Zajmujemy się projektowaniem wystaw, ale tez interesujemy się tematem projektowania dla edukacji. Kiedy zaczęła się pierwsza fala pandemii i zamknięto muzea, stanęłyśmy przed zadaniem przełożenia naszych doświadczeń na działania cyfrowe. – mówi Kaja Nosal. - Historia polskiego designu jest nam bliska. To temat ciągle jeszcze mało znany szerokiemu gronu, za to bardzo atrakcyjny. Postanowiłyśmy tę historię opowiedzieć.

- Wierzymy, że KO-LEKCJE są krokiem w stronę redefinicji edukacji, dopasowują się do współczesnego świata, w którym ważna jest forma podania oraz ważniejsze niż kumulowanie faktów jest rozumienie związków przyczynowo skutkowych.

Konsultantka merytoryczną projektu jest Anna Demska – specjalistka w dziedzinie historii wzornictwa, współkuratorka „Galerii wzornictwa” w Muzeum Narodowym w Warszawie.

Animacje wyreżyserował Bartek Świderski. Ilustrator Adam Wójcicki jest autorem rysunków postaci i architektury, które animowali Marek Kramarczyki Tomasz Bar. Muzyka: Jaguarec; udźwiękowienie: Paweł Uszyński, Ucho studio. Lektorzy: Krzysztof Unrug i Julita Michalak. Projekt dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Kultura w sieci.

Twórcy planują następne odcinki animacji.

Platforma KO-LEKCJE dostępna jest tutaj