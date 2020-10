Magia wirtualnych ogrodów

Stąd tytuł tego spotkania „Tulipomania – magia i szaleństwo Europy. Każdy może mieć swój Keukenhof”. Nie przypadkiem też rozmowa o tych wiosennych kwiatach zaczyna się jesienią, bo o tej porze roku sadzi się ich cebule.

Będzie to okazja do poznania pochodzenia i symboliki tulipanów, lecz nie jest to wyłącznie wyprawa w przeszłość. Także możliwość poznania współczesnych parków europejskich zawdzięczających sławę tulipanom, największych wystaw i festiwali tulipanowych w świecie. Wyprawa do słynnego Keukenhof w Holandii i do Ogrodów Zamku Królewskiego w Warszawie, szczycącego się oryginalną, polską odmianę tulipana – „Serce Warszawy”.

Program dopełni wspaniała aranżacją kwiatową, przygotowaną przez Duet Kwiaty & Miut, nawiązującą do fascynacji kwiatowej, jaka ogarnęła Europę w XVII wieku. Przewodnikiem po tulipanowych ogrodach w inauguracyjnym wykładzie jest dr.hab. Dariusz Sochacki z SGGW, a gościem specjalnym Robert Makłowicz.