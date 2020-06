Restart Muzeum Van Gogha i Rijksmuseum

Van Gogh Museum powitał pierwszych zwiedzających żółtym dywanem i prawdziwymi słonecznikami, nawiązując do najsłynniejszego arcydzieła artysty.

Dostępne jest całe muzeum z największą kolekcją prac Van Gogha. Przedłużono również do 30 sierpnia wystawę czasową „In the Picture: Portraying the Artist”, skupiająca się na portretach artystów. Głównie na licznych wizerunkach Van Gogha, jak np. „Autoportret z zabandażowanym uchem (1889) , przywieziony z Londynu, czy Autoportretu: (1889) z Oslo. Ale można też na niej zobaczyć portrety innych artystów, m.in. Edvarda Muncha, Gustave’a Courbeta, Berthe Morisot.

Wcześniej wystawa była otwarta tylko przez 3 tygodnie przed zamknięciem muzeum z powodu koronawirusa.

W związku z tą zmianą przesunie się również termin następnej planowanej w lecie wystawy

„Your Loving Vincent”: Van Gogh’s Greatest Letters” z kolekcją rzadko pokazywanych listów, dotyczących jego ikonicznych dzieł. Odbędzie się ona jesienią,