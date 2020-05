Łazienki Królewskie przywracają zwiedzanie

Od trzech dni można więc wejść do Pałacu na Wyspie, letniej rezydencji Stanisława Augusta. Dostępny jest parter, gdzie znajdują się najciekawsze wnętrza. Największa i najbardziej reprezentacyjna jest sala balowa w stylu klasycystycznym. Zdobią ją posągi Herkulesa Farnese - dłuta Giuseppe'a Angeliniego oraz Apolla Belwederskiego - dzieło Antonio d'Este. Oba wykonano według antycznych wzorów, a zarazem symbolicznie odnoszą się do władzy Stanisława Augusta, jego dążenia do rządów pokojowych, opartych na rozwoju sztuki i nauk.

Sala Salomona w nazwie odwołuje się do biblijnego króla Salomona, mędrca i budowniczego Świątyni Jerozolimskiej. Natomiast alegorycznie do królewskich cnót: roztropności, odwagi, sprawiedliwości, łaskawości, wyobrażonych na okrągłych płótnach, zwanych tondami przez Marcello Bacciarellego, które mają znaczenie uniwersalne, ale zarazem odnoszą się do postaci Stanisława Augusta.

Usytuowana w centrum Rotunda z kopułą nawiązuje kształtem do rzymskiego Panteonu. Stoją w niej posągi Kazimierza Wielkiego, Zygmunta I Starego, Stefana Batorego i Jana III Sobieskiego, których Stanisław August uważał za najwybitniejszych polskich monarchów.

W Galerii Obrazów o zielonych ścianach zobaczymy 140 dzieł z Królewskiej kolekcji obrazów, m.in. „Portret sir Charlesa Hanbury’ego Williamsa” Antona R. Mengsa, „Satyra grającego na flecie” Jakuba Jordaensa, „Portret księżnej Giuliany Pubblicola Santacroce” Angeliki Kauffmann.

Zwiedzić można również Biały Dom, XVIII-wieczną letnią willę łącząca rokoko i klasycyzm, w której kiedyś rezydowali goście z najbliższego otoczenia króla. Biały Dom przeszedł niedawno kompleksową konserwację i restaurację dekoracji malarskich Jana Bogumiła Plerscha i Jana Ścisły. Najbardziej reprezentacyjną Salę Jadalną na parterze dekorują tu tzw. groteski - ornamenty roślinne z wplecionymi postaciami ludzi i zwierząt; wśród nich symbole Czterech Kontynentów, Czterech Żywiołów, Czterech Pór Dnia oraz Znaki Zodiaku. Malowidła te przedstawiają symboliczny obraz świata i istniejącego w nim porządku. A dekoracja malarska w Gabinecie Ośmiokątnym wspaniale imituje wnętrze altany ogrodowej z gałązkami pnących róż i wkomponowanymi pejzażowymi scenami.

Otwarta jest także sala wystaw czasowych w Muzeum Łowiectwa i Jeździectwa.

Od 8 maja zwiedzać można będzie jeszcze Starą Oranżerię wraz z Królewską Galerią Rzeźby oraz Teatr Królewski, dostępny z Loży Królewskiej.

Zwiedzanie wszystkie obiektów Łazienek możliwe jest tylko indywidualnie. W każdym z nich przebywać może ograniczona liczba osób: w Pałacu na Wyspie - do 25, w Białym Domu - 6, w Starej Oranżerii - 20; w Muzeum Łowiectwa i Jeździectwa - maksymalnie 3 osoby. Obowiązują też limity czasowe. Wspólna kasa Muzeum Łazienki Królewskie mieści się obecnie w Podchorążówce. Zwiedzanie w godz. 10.-16.