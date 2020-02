Ostatnie noce z Leonardem

Od 21 do 24 lutego można ją oglądać przez 24 godziny na dobę, trzeba tylko zarezerwować bezpłatny wstęp przez stronę internetową muzeum.

Ta jubileuszowa wystawa z okazji 500-lecia śmierci artysty to wyjątkowe światowe wydarzenie. Niezwykła okazja obejrzenia 11 obrazów Leonarda (z zachowanych około 20) oraz kilkudziesięciu rysunków i rękopisów mistrza, a także prac innych twórców renesansu W sumie składa się na nią 160 obiektów, prezentowanych w siedmiu odsłonach: „Światło, cień, relief”, „Wolność”, „Leonardo w Mediolanie” „Nauka”, „Życie”, „Powrót do Florencji”, „Wyjeżdżając do Francji”.