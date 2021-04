Michał Szułdrzyński: Konserwatyzm umiera po cichu AFP

Odgrywanie w Polsce wielkiego żałobnego lamentu z powodu śmierci jakiegoś arystokraty z obcego kraju to świadectwo groteskowego infantylizmu" – napisał po śmierci księcia Edynburga pewien znany, również z sympatii do obecnej władzy, pisarz. Wpis Jacka Piekary w mediach społecznościowych polubiło ponad tysiąc osób, co pokazuje, że padł na dość podatny grunt.