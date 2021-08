Nielegalny emigrant nie wróci na Białoruś

– Wypowiedzenie przez Białoruś umowy o readmisji nielegalnych imigrantów pod koniec czerwca i tego, co potem nastąpiło – a więc fala osób, które nielegalnie próbują się przedostać na Litwę, a teraz do Polski – to dowód na to, że była to zaplanowana do ostatniego szczegółu akcja Łukaszenki – ocenia Zbigniew Kuźmiuk, europoseł PiS, m.in. członek delegacji do komisji współpracy parlamentarnej UE–Rosja. Uważa, że zerwanie umowy o readmisji w przypadku fali niekontrolowanej emigracji ze Wschodu i spodziewanego napływu uciekinierów z Afganistanu spowoduje gigantyczne kłopoty Polski. Bo zgodnie z międzynarodowymi umowami odpowiada za nich pierwszy bezpieczny kraj, do którego się dostali.