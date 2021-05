Przywódcy Litwy, Łotwy, Estonii i Ukrainy na obchodach 230. rocznicy Konstytucji 3 maja

Prezydent Polski zaprosił gości do Zamku i zorganizował transmitowaną na żywo dyskusję przywódców. Wspominali o carycy Katarzynie II, która doprowadziła do upadku i rozbiorów I RP, ale też o wyzwaniach współczesności. Wśród tematów była pandemia, ekologia czy też przyszłość Unii Europejskiej, do której Litwa, Łotwa i Estonia wraz z Polską dołączyły 17 lat temu (rocznicę obchodzono 1 maja). Dominował jednak temat bezpieczeństwa i sytuacji krajów, tuż za wschodnią granicą Unii, które o swoją niepodległość wciąż walczą. Wszyscy zebrani w Warszawie przypominali o walczących o wolność i demokrację Białorusinach, ale też o odpierających rosyjską agresję Ukraińcach. Prezydent Wołodymyr Zełenski przypomniał o okupacji Krymu oraz o ukraińskich żołnierzach, którzy niemal codziennie giną w Donbasie. Powtórzył prounijne i pronatowskie aspiracje Kijowa. Z Andrzejem Dudą spotkał się w poniedziałek w cztery oczy, zaprosił w sierpniu na Ukrainę z okazji 30. rocznicy niepodległości kraju, ale też pierwszego szczytu powołanej przez Kijów „platformy krymskiej". Kraje, które do niej dołączą, mają działać na rzecz deokupacji półwyspu. Polski i ukraiński przywódcy zadeklarowali też rozwiązanie „trudnych kwestii historycznych", które w przyszłości, jak zapewniali, mają już nie przekładać się na dwustronne relacje. Na koniec symbolicznie i odruchowo, zapominając o zasadach pandemicznych, podali sobie ręce.