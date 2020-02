Samochód wjechał w tłum w Niemczech. Co najmniej 15 rannych

Wkrótce więcej informacji

Do zdarzenia doszło podczas parady karnawałowej. Kierowca poruszał się srebrnym mercedesem. Nie wiadomo, czy celowo wjechał w tłum.

Policja poinformowała, że kierowca został zatrzymany. Według nieoficjalnych informacji rannych jest co najmniej 15 osób.

Na miejsce wysłano karetki pogotowia, policję i straż pożarną. Służby poinformowały, że będzie również potrzebny śmigłowiec medyczny.

Miasto Volkmarsen w Hesji znajduje się około godziny drogi na południe od Bielefeld.

