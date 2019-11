PILNE: Waszyngton: Brak kontaktu z samolotem. Zamknięto Biały Dom

Do zdarzenia doszło około godziny 9 rano czasu lokalnego. Dziennikarze, którzy byli już w Białym Domu, zostali poinformowani, że mają pozostać na miejscu. Pozostałym przekazano tylko, że doszło do "nagłego wypadku".

Wokół Białego Domu i Kapitolu pojawili się agenci Secret Service.

Dowództwo Obrony Północnoamerykańskiej Przestrzeni Powietrznej i Kosmicznej (NORAD) zareagowało na alarm bezpieczeństwa w Waszyngtonie. Na miejsce wysłano jednostkę, która miała pilnować bezpieczeństwa nad miastem i ewentualnie przechwycić samolot przelatujący nad obszarem Białego Domu i Kapitolu.

Security alert going for the Capitol area right now. https://t.co/mrxvwmXaKs

Amerykańskie media donoszą, że wszystkie budynki rządowe zostały ewakuowane.

Po około 20 minutach przymusowy zakaz opuszczania Białego Domu został zniesiony. Biuro prasowe siedziby prezydenta nie przekazywało informacji w sprawie incydentu. Po więcej szczegółów odesłano do przedstawicieli Secret Service.

White House totally on lockdown. All press being sheltered in place inside briefing room. Similar reported response at the a U.S. Capitol + congressional office buildings pic.twitter.com/9GlXpH1qLq