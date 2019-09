Rosja wchłania sąsiada. Ile kosztuje niepodległość Białorusi?

Do 2021 roku Białoruś i Rosja maja mieć wspólne kodeks podatkowy, kodeks cywilny, system przetargów państwowych, wspólne prawo gospodarcze i wspólne odpowiedniki polskich Krajowego Rejestru Sądowego i Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Do końca przyszłego roku państwa mają wypracować wspólną politykę celną. To doprowadzi m.in. do tego, że np. na białorusko-polskiej granicy pojawią się wspólne rosyjsko-białoruskie patrole służby celnej, która w konsekwencji również zostanie połączona.

– Jeżeli ten plan do 2021 roku zostanie zrealizowany, silna gospodarka rosyjska niemal całkowicie połknie gospodarkę Białorusi – pisze „Kommiersant” i przypomina, że gospodarka Rosji „jest 29 razy większa”. – De facto na poziomie gospodarczym chodzi o utworzenie państwa konfederacyjnego do 2022 roku – czytamy w artykule.

Dziennik uspokaja, że chodzi wyłącznie o „gospodarczą integrację” i że dokument nie porusza takich kwestii jak m.in. obrona, bezpieczeństwo państwowe czy sądy. Znalazł się tam jednak zapis o tym, że „strony mogą uzgadniać pozostałe założenia porozumienia PZBiR”. Oznacza to de facto, że droga do głębszej integracji politycznej jest wciąż otwarta.

– Biorąc pod uwagę to, że Rosja nie jest państwem prawa, podpisanie tego porozumienia będzie oznaczało, że Kreml przejmie kontrolę nad wszystkimi instytucjami polityki gospodarczej Białorusi. Potem w ciągu kilku lat w Mińsku powstanie potężne rosyjskie lobby działające na rzecz integracji państw. Wspólna waluta i wspólne organy władzy to już tylko kwestia czasu – mówi „Rzeczpospolitej” Jarosław Romańczuk, znany białoruski ekonomista. – Ostateczne podpisanie tego dokumentu będzie oznaczało początek pochłonięcia Białorusi przez Rosję – dodaje.

Trudno sobie wyobrazić, by w państwie demokratycznym tak istotne dla przyszłości kraju porozumienia międzynarodowe były parafowane bez konsultacji społecznych, bez akceptacji parlamentu i nawet bez podania szczegółów do publicznej wiadomości. Białoruś nie jest jednak państwem demokratycznym, parlament jest sterowany przez prezydenta, a w konsultacjach społecznych większość Białorusinów prawdopodobnie nigdy nie brało udziału.

Wszystko więc wskazuje na to, że ostateczną treść dokumentu Białorusini poznają w grudniu, kiedy ma zostać podpisany przez Aleksandra Łukaszenko i Władimira Putina. – Do tego czasu treść pozostanie niejawna. Wszystko przez USA, które za wszelką cenę próbują uniemożliwić głębszą integrację Białorusi i Rosji – mówi „Rzeczpospolitej” dobrze poinformowane źródło w Moskwie. – Po to do Mińska przylatywał niedawno były już doradca amerykańskiego prezydenta ds. bezpieczeństwa John Bolton. Po spotkaniu Łukaszenko zadzwonił do Putina. Z Mińska przekazano też stenogram tej rozmowy – dodaje.