Wybuch wulkanu Stromboli. Paniczna ucieczka turystów

Stromboli to wyspa, która składa się głównie z wulkanu, mieszka na niej zaledwie 600 osób, a wulkan stanowi ważna atrakcję turystyczną.

Od 2003 roku, gdy jego erupcja spowodowała tsunami, na wyspie działa system ostrzegawczy, którym zarządza obrona cywilna.

Wczorajszy wybuch obserwowało z łodzi wielu turystów, niektórzy - ze zbyt bliskiej odległości.

Stromboli volcano has erupted again today, after the event of July 3, spewing plumes of ash and smoke into the air and sending a river of lava into the sea.