Protest w Radzie Europy. Polska opuszcza obrady

"Delegacje: Polski, Estonii, Litwy, Łotwy i Ukrainy opuściły obrady ZPRE. Stało się tak ze względu na bezwarunkowe włączenie delegatów Rosji do Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy. ZPRE opuściła cała delegacja, przedstawiciele wszystkich klubów. Wracamy do Polski" - napisał Bernacki.

"Wrócili do swoich krajów, aby przedyskutować kolejne kroki po decyzjach dotyczących Rosji" - napisał Georgi Kandelaki, poseł do parlamentu Gruzji, zastępca przewodniczącego Komitetu Integracji Europejskiej.

Delegations of #Latvia, #Lithuania #Estonia, #Georgia, #Ukraine #Poland and #Slovakia to #PACE to return home to discuss future steps in defiance of the #Strasbourg sellout to #Russia pic.twitter.com/8WFMuz74N0