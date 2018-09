W Wilanowie przy królewskim stole

W najbliższy weekend, 15-16 września, odbędzie się II Warszawski Festiwal Kulinarny, którego współorganizatorem jest Muzeum Pałacu w Wilanowie.

Stąd hasło festiwalu „Królewski Stół”, choć wydarzenie będzie nie tylko okazją do poznania smaków i tajemnic kuchni przeszłości, ale i współczesnych trendów. Miejsca festiwalowe to zarówno tereny wokół Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, jak restauracja Villa Intrata przy ul. Stanisława Kostki Potockiego, Urząd Dzielnicy Wilanów oraz Plaża Wilanów.

Program obejmuje 60 warsztatów, 40 wykładów i paneli dyskusyjnych z ekspertami z kraju i z zagranicy, spotkania z najlepszymi szefami kuchni, edukatorami kulinarnymi oraz badaczami. Będą też pokazy filmowe, wystawy i degustacje oraz stoiska stu zaproszonych wystawców.

Poniżej dalsza część artykułu

W części historycznej można będzie m.in. poznać pierwszą polską książkę kucharską „Compendum Ferculorum”, wydaną w 1682 roku; dowiedzieć się, jak wyglądały staropolskie uczty; podyskutować o kulinariach i kulturze.

Współczesne interpretacje dawnych przepisów poznamy na spotkaniu promocyjnym najnowszej książki, wydanej przez Muzeum Pałacu Króla Jana IIII „Kucharz doskonały. Sekrety kuchmistrzowskie Wojciecha Wielądki”, która powstała we współpracy historyka Henryka Jarosława Dumanowskiego i wilanowskiego szefa kuchni Macieja Nowickiego.

Organizatorzy zapraszają też na spacery po wilanowskim zrekonstruowanym ogrodzie warzywnym kuchennym z czasów króla Jana III Sobieskiego i księżnej Sieniawskiej. To dobra okazja, żeby dowiedzieć się, co w nich uprawiano oraz jakie przepisy polecały najstarsze książki kucharskie.

Warto także wybrać się na spacer po pałacu, zatytułowany „Pałacowe dekoracje – jedzenie w sztuce i kulturze”.

W Villa Intrata można dołączyć do warsztatów poświęconych kuchni dwudziestolecia międzywojennego w Warszawie, czerpiących inspiracje z dawnych restauracyjnych kart lub wypróbować XIX-wieczne myśliwskie receptury kuchmistrza Jana Szyttlera.

A dla fanów fotografii zorganizowano praktyczne lekcje stylizacji kulinariów i robienia zdjęć telefonem komórkowym!

Podczas II edycja festiwalu „Królewski Stół” będzie również mnóstwo okazji do rozmów o współczesnym zdrowym żywieniu (sala widowiskowa Urzędu Miasta). O tym, jak odżywiają się Polacy, czemu dzieci jedzą śmieci i jak możemy to zmienić. Fundacja Szkoła na Widelcu zainauguruje przy tym swój program edukacyjny „Dobrze Jemy” dla szkół, uczniów i nauczycieli.

Fundacja ta oraz Food Lab Studio i Targi Designu Wzory jako współorganizatorzy festiwalu zamierzają podjąć też takie tematy, jak lokalność, zrównoważony rozwój, bioróżnorodności, odpowiednia dieta, trendy i design. I spojrzeć w przyszłość, rozmawiając o konceptach restauracyjnych XXI wieku.

Wśród innych atrakcji - m.in. podróż do czterech największych regionów winiarskich na świecie – Chile, Kalifornii, Włoch i Hiszpanii przez takie winnice jak: E&J Gallo, Gancia, Aperol hiszpański Torres i chilijska Concha y Toro.

Więcej na: www.warszawskifestiwalkulinarny.pl.