Polacy wygrali drużynowe skoki w Klingenthal

Wprawdzie Austriak Philipp Aschenwald odrobinę przebił w punktach osiągnięcie Polaka (144,5 m z niższej belki), lecz gdy Jakub Wolny po kolejnym dobrym skoku (136 m) wyprowadził drużynę na pierwsze miejsce, już do końca można było się cieszyć z polskiego prowadzenia.

Norwegowie wystartowali bez bez lidera PŚ Daniela Andre Tande. Przypadkowa kontuzja kostki z piątku miała nie być groźna, ale widocznie nie warto było ryzykować. Nie zdobyli miejsca na podium, głównie dlatego, że u japońskich rywali wreszcie obudził się Ryoyu Kobayashi i to jego skoki zadecydowały o przewadze.

Polacy prowadzili w połowie konkursu z przewagą 18,8 pkt. nad Austrią i 41,4 nad Japonią. Adam Małysz mówił wtedy do kamer, że w zwariowanym wietrze nad niemiecką skocznią to dość mało, ale ta rezerwa była niepotrzebna. Na końcu zawodów było odpowiednio: 25 i 57,7 pkt po wspomnianej świetnej próbie Kubackiego. Do zwycięstwa na pewno starczyłoby jakieś 126-127 m, ale polski mistrz takich kalkulacji nie robił.