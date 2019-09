Grand Prix na żużlu: Bartosz Zmarzlik o krok od złota

Podium w Cardiff, uzupełnione na drugim miejscu przez Emila Sajfutdinowa, to odwzorowanie klasyfikacji łącznej mistrzostw, tyle że w odwrotnej kolejności. Duńczyk jest w niej trzeci, wyprzedzany jeszcze przez Rosjanina. W sobotę Madsen nienajlepiej zaczął turniej, bo po trzech biegach miał tylko pięć punktów, ale później wszystkie swoje cztery wyścigi już wygrał, łącznie z półfinałem i finałem. W tym ostatnim wystrzelił ze startu równo z taśmą i nie dał szans rywalom.

Madsen w turnieju uzbierał tyle samo punktów - 17 - co Sajfutdinow, co oznacza, że dystans w klasyfikacji generalnej między Rosjaninem a nim utrzymał się. O dwa punkty stopniała natomiast przewaga przewodzącego stawce Bartosza Zmarzlika. Polak wygrał w Cardiff przed rokiem, teraz po raz czwarty z rzędu był na Principality Stadium w finale, ale łącznie zebrał 15 punktów. Teraz, przed ostatnią rundą mistrzostw, ma 118 punktów - 7 więcej niż Sajfutdinow i 9 więcej niż Madsen. Byłoby dużym zaskoczeniem, gdyby którykolwiek z tych zawodników z podium ostatecznie spadł. Madsen, który w swoim debiutanckim sezonie w Grand Prix wygrał już drugie zawody na "sztucznym" torze (wcześniej na inaugurację cyklu w Warszawie), ma aż 11 punktów przewagi nad czwartym Fredrikiem Lindgrenem.

Pozostali Polacy wypadli blado, bo żadnemu z nich nie udało się awansować do półfinału. Maciejowi Janowskiemu zabrakło do tego jednego punktu. Przed ostatnim jego biegiem było wiadomo, że zawodnik Sparty Wrocław potrzebuje do awansu przyjechania przed Matejem Zagarem. Niestety, przyjechał na trzecim miejscu, tuż za Słoweńcem i zakończył rywalizację na dziewiątym miejscu. Patryk Dudek i Janusz Kołodziej zajęli natomiast dwa ostatnie miejsca w Cardiff.

Finałowa runda Grand Prix odbędzie się 5 października na Motoarenie w Toruniu.