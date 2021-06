„Rzeczpospolita” ze sportowcami od stu lat

YMCA (Young Men’s Christian Association) to powstała w połowie XIX wieku w Anglii organizacja chrześcijańskiej młodzieży męskiej, która szybko zyskała popularność w USA i Europie. Zajmowała się duchowym i fizycznym kształceniem chłopców. Do Polski przyszła wraz z armią generała Józefa Hallera.

Zainteresowanie „Rzeczpospolitej” zawodami lekkoatletycznymi mało ważnymi w skali kraju, a nawet samej Warszawy, mogło wynikać z dwóch przyczyn. Rozgrywki sportowe, w które zaangażowanych było kilkadziesiąt osób, nie należały w tamtym okresie do codzienności, więc warto było napisać, ale drugi

YMCA miała wielkie zasługi dla rozwoju sportu w skali całego świata. To jej działacze, związani ze skautingiem, wymyślili siatkówkę i koszykówkę. James Naismith, kanadyjski lekarz, uważany za ojca koszykówki, w roku 1891 uczył w nią grać słuchaczy YMCA College w Springfield.

Agrykola, zwana w tamtych latach również parkiem Sobieskiego, to najstarszy, wciąż istniejący stadion w mieście, a chyba i w Polsce. Można też ją śmiało nazwać pierwszym Stadionem Narodowym. Fakt, że „Rzeczpospolita” w trzecim wierszu swojej pierwszej notatki sportowej wymienia tę nazwę, jest niezwykłym zrządzeniem losu. Minęło sto lat, a „Rzeczpospolita”, Agrykola i YMCA wciąż istnieją, chociaż każda z tych instytucji przechodziła trudne koleje losu.

Agrykola jest dla warszawskiego sportu tym, czym Błonia dla krakowskiego, a okolice parku Stryjskiego dla lwowskiego. Tu się wszystko zaczęło. Już w roku 1907 drużyna najstarszego stołecznego klubu – Korony – złożonego z uczniów szkoły Ziemi Mazowieckiej, rozegrała tutaj mecz z muzykami Filharmonii Czeskiej z Pragi, która przyjechała na występy do Polski. Czesi wygrali 4:1, a był to pierwszy międzynarodowy mecz rozegrany w Warszawie.

Mogło tak być, że kiedy na tych kortach odbijała piłki Jadwiga Jędrzejowska, obok na bieżni trenowali mistrzowie olimpijscy Stanisława Walasiewicz i Janusz Kusociński, który pracował w sąsiednich Łazienkach jako ogrodnik. Z „Kusym” trzeba było uważać. Ćwiczył na ogół w pojedynkę i nie lubił, kiedy w tym czasie ktoś mu się pętał po bieżni. Raz trafił na młodego chłopaka, więc go popędził w niewybrednych słowach. Chłopak wrócił do domu zachwycony, że go wielki mistrz połajał. Tym chłopcem był Stefan Kisielewski.