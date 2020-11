Mikołaj Drozdowicz: Trybunał popełnił błąd

Z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 22 października 2020 r. co do meritum się zgadzam. Ochrona życia poczętego nie jest sprawą polityczną, jest natomiast kwestią prawa, moralności, filozofii i logiki. Z ontologicznego punktu widzenia ten sam byt nie może być w jedynym przypadku człowiekiem i korzystać z pełni praw i wolności przyznanych istocie ludzkiej, a w innym przypadku z przymiotu i godności człowieczeństwa być zwolnionym, w zależności od woli innego człowieka. Wolność wyboru jest wielką wartością, jednakże, gdy zachodzi konflikt między chronionymi wartościami, należy zawsze wybrać dobro obiektywnie większe. Każda wolność kończy się tam, gdzie zaczynają się prawa i wolności drugiego człowieka. Nie ma natomiast większego dobra nad życie i zdrowie ludzkie.

Trybunał Konstytucyjny popełnił jednak błąd. Niezależnie od skandalicznej aktywności lewackich zadymiarzy wiele osób doszło do wniosku, że wydanie wyroku w czasie pandemii jest działaniem podstępnym, uniemożliwiającym dyskusję, wymianę opinii czy choćby zwykły protest. Trybunał powinien odroczyć utratę mocy obowiązującej zakwestionowanego przepisu na czas przynajmniej 12 miesięcy. To zmusiłoby ustawodawcę do doprecyzowania prawa antyaborcyjnego, tak aby faktycznie chroniło ono życie dzieci z zespołem Downa. Co więcej – byłby to czas na przeprowadzenie szerokiej akcji społecznej za życiem, której znaczenie mogłoby być po wielokroć większe niż wszystkie ustawy i orzeczenia Trybunału razem wzięte. Tego bowiem najbardziej zabrakło po stronie wszystkich środowisk prolife z Kościołem katolickim na czele.