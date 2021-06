O. Rydzyk zaprasza na „modlitewny szturm do Nieba o ochronę życia człowieka od poczęcia do naturalnej śmierci”

Rezolucja, którą zdecydowanie poparła w maju Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia PE, jest skierowana przede wszystkim do krajów takich jak Polska i Malta, które zakazują lub ograniczają dostęp do aborcji. Zawiera też zdecydowaną krytykę rządów, które ograniczyły lub cofnęły usługi „z zakresu zdrowia reprodukcyjnego” podczas pandemii koronawirusa.

Rezolucja wzywa kraje UE do uznania, że każde ograniczenie dostępu do antykoncepcji, leczenia bezpłodności, opieki położniczej i aborcji „stanowi naruszenie praw człowieka” i wzywa kraje do „potępienia wszelkich prób ograniczenia dostępu” do tych usług. Tekst rezolucji – opracowany przez Predraga Freda Maticia, chorwackiego eurodeputowanego z grupy socjalistów – jest również krytyczny wobec tak zwanej „klauzuli sumienia”, która pozwala lekarzom odmówić dostępu do aborcji.

Radio Maryja podkreśla, że inicjatywa to „odpowiedź na przyjętą w ubiegłym tygodniu przez Parlament Europejski rezolucję proaborcyjną i ataki na środowiska pro-life”. Według przyjętej 24 czerwca rezolucji dostęp do bezpiecznej i legalnej aborcji jest prawem człowieka.

W związku m.in. z rezolucją PE, „szturm o ochronę życia człowieka od poczęcia do naturalnej śmierci” zapowiada środowisko skupione wokół Radia Maryja. „W tej intencji przez cały lipiec codziennie o godz. 18.00 w sanktuarium NMP Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i św. Jana Pawła II w Toruniu sprawowana będzie Msza św. Po Eucharystii słowami Litanii do Najświętszej Krwi Chrystusa wierni będą przepraszać Boga za grzechy tzw. aborcji i eutanazji dokonywane na całym świecie” - czytamy na stronie stacji.

Do udziału w inicjatywie zachęca o. Tadeusz Rydzyk. - W związku z bolesnymi i nasilającymi się atakami na życie ludzkie od poczęcia do naturalnej śmierci posługujący w Radiu Maryja i w naszym sanktuarium ojcowie i siostry zapraszają do modlitewnego szturmu do Nieba o ochronę życia człowieka od poczęcia do naturalnej śmierci. Lipiec był zawsze poświęcony w Kościele Najświętszej Krwi Pana Jezusa. Boży Syn przelał Krew za nas w czasie Męki i śmierci na Krzyżu. Przez Mękę, przez Krew prosimy Go o miłosierdzie dla całego świata - powiedział redemptorysta.

