MSZ o liście ambasady ws. aborcji w Czechach: „Nie tylko prawo, ale obowiązek”

List z polskiej ambasady dotarł do czeskiego Ministerstwa Zdrowia 10 marca. Dokument, podpisany przez polskiego Chargé d'Affaires Antoniego Wregę, dotyczy senackiej poprawki do ustawy o przerywaniu ciąży, która jest obecnie rozpatrywana przez izbę wyższą parlamentu. Nowelizacja ma na celu doprecyzowanie warunków, na jakich cudzoziemki mogą poddać się aborcji w Czechach, a sprawa dotyczy obecnie głównie Polek, które miałyby się tu poddać zabiegowi po tym, jak został on niemal całkowicie zakazany w kraju.

„Monitorowanie procesu legislacyjnego w krajach urzędowania, w szczególności w obszarach, które dotyczą, bądź mogą dotyczyć w istotnej skali obywateli RP, jest nie tylko prawem, ale i obowiązkiem ambasad RP” - skomentował w rozmowie z Onetem Szymon Szynkowski vel Sęk, sekretarz stanu w resorcie dyplomacji.