Uniwersytet Warszawski odniósł się do wykluczania studentów z zajęć za wykorzystanie znaku Strajku Kobiet

Ze względu na ograniczenia związane z epidemią koronawirusa niektóre zajęcia studenckie odbywają się w formie zdalnej. Część studentów, będąca przeciwko decyzji Trybunału Konstytucyjnego, zgodnie z którą wykonanie aborcji w wyniku nieodwracalnego uszkodzenia płodu stanie się nielegalne, wykorzystała w swoich avatarach logo Strajku Kobiet. W mediach pojawiły się doniesienia o tym, że były przypadki, w których studenci nie zostali z tego powodu dopuszczeni do zajęć.

Do sprawy odniosły się władze Uniwersytetu Warszawskiego, które zaznaczyły, że ”nie akceptują przypadków dyskryminacji i nierównego traktowania członków społeczności akademickiej”.

Uczelnia poinformowała na swojej stronie internetowej, że zdecydowała się skomentować sprawę z uwagi na fakt, że w ostatnim czasie do biur uniwersyteckich zajmujących się równością i przeciwdziałaniem dyskryminacji oraz rozwiązywaniem konfliktów spływa wiele skarg i zapytań związanych ze Strajkiem Kobiet. Choć podkreślono, że rekomendacje UW opierają się na przykładzie znaków i symboliki z tym związanych, dodano, że mają zastosowanie nie tylko w tym przypadku. „Kluczową kwestią jest możliwość zachowania standardów debaty akademickiej, w której ścierają się różne poglądy, ale odbywa się to z poszanowaniem różnorodności, jak również w oparciu o wiedzę naukową – a nie na przykład w oparciu o stereotypowe wyobrażenia” - czytamy. „Symbol Strajku Kobiet, pojawiający się jako tło zajęć, baner, plakat widoczny w kamerze, znaczek przy zdjęciu profilowym etc., powinien być odbierany jako manifestacja pewnych poglądów i związanych z nimi wartości. Tego typu symbole, o charakterze politycznym czy też religijnym, były od zawsze dostępne w przestrzeni akademickiej i jako takie nie były negowane (znaczek Solidarności, znaki przynależności do organizacji studenckich lub związkowych etc.). Manifestacja poglądów sama w sobie nie ma charakteru dyskryminującego lub wykluczającego, nie stanowi też zachęty do dyskryminacji” - podkreślono. „Jest elementem dozwolonej debaty akademickiej, która zakłada swobodę prowadzenia dyskusji z poszanowaniem różnorodności stanowisk jej uczestników. Z tej zasady wyłączone są zatem przypadki, w których symbole odnoszą się do przekonań mających na celu wykluczenie” - dodano.