Ursula von der Leyen skomentowała protesty w Polsce

"Postęp jest trudny do osiągnięcia, ale łatwo go stracić. Silne prawa kobiet są atutem i osiągnięciem, z którego cała Europa musi być dumna" - napisała na Twitterze szefowa Komisji Europejskiej.

"Powinniśmy iść naprzód, a nie się cofać. Cofanie się nie jest opcją dla kontynentu, który dąży do zwycięstwa w przyszłości" - dodała Ursula non der Leyen.

Progress is hard won, but easily lost.



Strong women’s rights are an asset and an achievement the whole of Europe must be proud of.



We should push forward, not backwards.



Backsliding is not an option for a continent that aims for winning the future.