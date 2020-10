Kiedy publikacja orzeczenia TK ws. aborcji? Sobolewski: W tym tygodniu

W środę prezydent Andrzej Duda pytany w Polsat News o orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego w sprawie aborcji powiedział, że trzeba przygotować przepisy, żeby "dzieci na przykład z zespołem Downa były chronione, ale żeby kobiety nie były narażane na cierpienie psychiczne i fizyczne". - Bo jeżeli kobieta ma urodzić dziecko, które praktycznie rzecz biorąc natychmiast będzie martwe, to jest to narażanie jej na niewyobrażalne cierpienie psychiczne i fizyczne – dodał.

- Prezydent jako pierwsza osoba w państwie ma prawo do swojej oceny tego, co się dzieje, do swojego zdania i podjęcia ewentualnych działań - skomentował w Polskim Radiu 24 poseł Krzysztof Sobolewski, szef Komitetu Wykonawczego Prawa i Sprawiedliwości. - Jeśli będzie taka inicjatywa pana prezydenta - bo tak wynika z tych słów - projekt bądź też konsultacje z klubami parlamentarnymi i potem inicjatywa, my jako Prawo i Sprawiedliwość, Zjednoczona Prawica jesteśmy oczywiście gotowi do włączenia się w taką inicjatywę prezydenta, do rozmów - dodał.

- Trudno mi jest mówić o inicjatywie prezydenta, bo jeszcze takowej nie ma, jest zapowiedź - zastrzegł. Poinformował, że w Zjednoczonej Prawicy nie ma gotowych projektów dotyczących nowych zapisów w sprawie aborcji.