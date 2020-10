O. Rydzyk o protestach: To chichot diabła w stulecie urodzin Jana Pawła II

- To, co widzimy teraz, to są skutki zaniedbań rodziców i szkoły w wychowaniu - ocenił w Radiu Maryja o. Tadeusz Rydzyk, dyrektor rozgłośni. - W szkołach i w uczelniach nigdy nie było lustracji. W czasie przemian, w czasie odchodzenia od komunizmu i marksizmu, do szkół wchodziło wielu ludzi ze służb, które umacniały tę ideologię. Teraz mamy rezultaty. Widzimy rektorów-marksistów, prezydentów miast-marksistów, byłych PZPR-owców czy działaczy komunistycznych. Ci ludzie się nie zmienili. Oni wykorzystali wolność i dalej są zorganizowani. To jest niemal państwo w państwie - przekonywał.

Po orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego w sprawie aborcji od tygodnia w Polsce trwają protesty, do których dochodzi w czasie obowiązywania obostrzeń wprowadzonych w związku z epidemią koronawirusa, które zakazują organizowania zgromadzeń publicznych liczących więcej niż pięć osób. W kilku miastach podczas protestów doszło do zamieszek i bójek.

- Każda rewolucja miała swoje bojówki. To są już bojówki. Oni wykorzystują internet do zwoływania się, podburzania się - kontynuował redemptorysta, dodając, że protestującym „chodzi o zniszczenie naszej ojczyzny, o zniszczenie Kościoła”. - To chichot diabła w stulecie urodzin św. Jana Pawła II, w stulecie zwycięstwa Bitwy Warszawskiej - powiedział.

O. Rydzyk powiązał protesty po wyroku TK z krytyką działań rządu, dotyczących Puszczy Białowieskiej w 2017 roku. - Lewa strona bardzo mocno pracuje. To są siły międzynarodowe, które dają duże środki finansowe na te cele. Jawnie szkolą ludzi do takich zachowań (...) A nie robią nic dla Polski - mówił. - Przykładem jest Warszawa, gdzie szambo dalej płynie przez wiele miesięcy. Nie ma protestów ekologów, bo to nie są ekolodzy, tylko „ekoterroryści” – grupy też tylko do rozrabiania, do niszczenia. Przykładem jest, jak zniszczyli Puszczę Białowieską, jak niszczyli wybitnych ludzi na czele z prof. Janem Szyszko - wymieniał.

- Dzieci i młodzież to jest przyszłość. „Takie będą Rzeczypospolite, jakie młodzieży chowanie” – nie zapominajmy o tym. Młodzież zawsze była po dobrej stronie i mamy dużo dobrej młodzieży, która broni kościołów, broni tego, co jest piękne i polskie, a także broni życia - mówił do słuchaczy Radia Maryja dyrektor i założyciel stacji.