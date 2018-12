Świąteczna pomoc dla powstańców

Powstańcy warszawscy otrzymają paczki, bony pieniężne, a także kartki narysowane przez dzieci.

Ruszyła zbiórka pieniędzy w ramach akcji „Serce dla Powstańców". Dzięki zgromadzonym środkom Fundacja Pamięci o Bohaterach Powstania Warszawskiego kupi świąteczne paczki dla bohaterów II wojny światowej.

Zbiórka pieniędzy prowadzona jest przez fundację do 15 grudnia, kiedy akcja będzie miała finał na stadionie Legii Warszawa podczas meczu Ekstraklasy z Piastem Gliwice. Wolontariusze fundacji liczą, że uda się zebrać pieniądze, aby wręczyć świąteczne upominki 200 powstańcom warszawskim. Zakupione paczki jeszcze przed świętami trafią do Związku Powstańców Warszawskich lub bezpośrednio do powstańców. Zbiórka prowadzona jest na stronie internetowej fundacji http://fpbp.pl.

W tym roku władze Warszawy przyznały powstańcom roczne nagrody pieniężne w wysokości ponad 4,5 tys. zł na osobę. O takie wsparcie zabiegała Fundacja Pamięci o Bohaterach Powstania Warszawskiego, powołana przez Związek Powstańców Warszawskich, firmę BBI Development i społecznika Rafała Szczepańskiego.

Fundacja Rosa, która prowadzi ogólnopolską kampanię „BohaterON – włącz historię", także przekaże powstańcom warszawskim paczki. Projekt wsparło Ministerstwo Obrony Narodowej.

W paczkach znajdą się bożonarodzeniowe pocztówki z życzeniami od dzieci oraz bony o wartości 250 zł, które będzie można zrealizować w wybranych sklepach. Powstańcy mogą je przeznaczyć na zakup żywności, środków chemicznych, odzieży czy wybranych usług. Świąteczne kartki wykonały dzieci i młodzież z 15 szpitali i szkół przyszpitalnych z różnych regionów kraju.

Świąteczne paczki zostaną przekazane każdemu powstańcowi mieszkającemu w Polsce i otrzymującemu od fundacji co roku kartki z życzeniami w ramach kampanii „BohaterON – włącz historię".

Część powstańców otrzyma paczki podczas gali podsumowującej akcję wysyłania kartek dla bohaterów, która odbędzie się 13 grudnia w Teatrze Polskim w Warszawie.