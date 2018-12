Po śmierci posłanki PiS jest zawiadomienie do prokuratury

W internecie po śmierci Jolanty Szczypińskiej pojawiły się obraźliwe wpisy. Do prokuratury już trafiło zawiadomienie w tej sprawie.

Złożył je Jacek Wrona, były oficer CBŚP. "Plugawienie dobrego imienia powszechnie szanowanej zmarłej oraz życzenie śmierci innym osobom z nią związanych to objaw barbarzyństwa i degeneracji kulturowej" - napisał w nim.

Jolanta Szczypińska, posłanka PiS zmarła wczoraj w szpitalu po komplikacjach po zabiegu operacyjnym.

Po informacji o jej śmierci na portalach społecznościowych pojawiło się sporo kondolencji i wyrazów wsparcia dla najbliższych zmarłej posłanki.

"Z ogromnym smutkiem przyjąłem informację o śmierci Pani Poseł Jolanty Szczypińskiej -osoby niesłychanie ciepłej, zawsze gotowej do oddania swojego serca drugiemu człowiekowi. Pani Poseł, dziękujemy za lata pracy dla Solidarności, dla Rzeczypospolitej. RIP" - napisał na Twitterze premier Mateusz Morawiecki.

A także prezydent Andrzej Duda: "Od dawna wiadomo było, że sytuacja jest trudna, a jednak Ona nie traciła zapału do pracy, do niesienia pomocy i życzliwego wsparcia ludziom. Dziś odeszła i tak trudno jest się z tym pogodzić. Śp. Poseł na Sejm Jolanta Szczypińska. Droga Jolu, dziękujemy! RiP"

Obok kondolencji w sieci wylała się też olbrzymia fala hejtu na zmarłą i jej środowisko polityczne. „Jeszcze jeden, jeszcze jeden" – napisał jeden z internautów. Inny: „Nikogo z pisu mi nie żal, im ich mniej tym dla Polski lepiej".

Kolejny: „O zmarłych źle się nie mówi, ale pisowiec to nie człowiek. To robak, który niszczy Polskę. Tak więc ja się cieszę. Kolejnego szkodnika mniej". To tylko niektóre z obrzydliwych wpisów na temat zmarłej posłanki.

Sporo tego typu wpisów pojawiło się też na facebookowej grupie „Jestem gorszego sortu", na co zwrócili uwagę sami jej członkowie.

"Proszę usunąć wszystkie posty dotyczące p Szczypińskiej. Wyrazy współczucia można indywidualnie przesyłać rodzinie zmarłej" – napisał jeden z nich.

Inna z internautek zauważyła, że „w grupie, tak jak wszędzie są ludzie z kulturą i bez kultury. A ja bym usunęła te brzydkie komentarze. Zaczynam się zastanawiać, czy nie opuścić tej grupy, bo to co wypisuje większość "Gorszy Sort" to rzeczywiście nazwa pasuje jak ulał" – napisała.

Administrator grupy poinformował, że „wszelkie skandaliczne i obraźliwe wpisy dotyczące osób zmarłych, niezależnie od przynależności partyjnej, będą usuwane a ich autorzy wyrzucani z grupy!"

"Zachowania, z którymi mamy do czynienia obecnie w związku ze śmiercią pani posłanki Szczypińskiej są objawem mowy nienawiści i są niedopuszczalne. I kategorycznie sprzeciwiam się ich powielaniu i zamieszczaniu na naszej grupie" – tłumaczył.

Zawiadomienie do prokuratury w sprawie internetowego hejtu wysłał były policjant Jacek Wrona.

"Wobec zbydlęcenia w obliczu śmierci i żałoby, postanowiłem zareagować i złożyłem zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa do Prokuratury Krajowej wobec tych, którzy lamią wszelkie normy naszej cywilizacji i kultury!" – napisał na swoim profilu na Facebooku.

Tłumaczył, że zachowanie niektórych internautów narusza w sposób oczywisty zasady zawarte w konstytucji i w kodeksie karnym. Chodzi o tzw. mowę nienawiści, co jest zagrożone karą do trzech lat więzienia.

O sprawę obraźliwych wpisów po śmierci posłanki Szczypińskiej został zapytany na Twitterze szef MSWiA Joachim Brudziński.

"Panie ministrze Brudziński, to nie jest przypadkiem sprawa dla Was?"- napisał jeden z użytkowników portalu.

Minister odpowiedział:

Jest. I niech żadna kreatura nie sądzi, że pozostanie anonimowa. https://t.co/kxm7N0Wn6q — Joachim Brudziński (@jbrudzinski) 8 grudnia 2018