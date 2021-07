Afera Pegasusa. Wódz Wiernych na celowniku swoich służb

Nie jest jasne, czy z możliwości podsłuchiwania VIP-ów skorzystano, na to pytanie nie są w stanie odpowiedzieć także dziennikarze prowadzący śledztwo, bo nie mają dostępu do ich telefonów (dziennik „Le Monde" podał, że Macron nigdy nie rozstaje się z dwoma zabezpieczonymi IPhone'ami, ma też samsunga galaxy).

Ale już samo to, że na liście służb jest numer Macrona, oznacza, że „Maroko miało jakiś interes w tym, by go zdobyć", powiedział telewizji LCI Laurent Richard, szef organizacji dziennikarskiej Forbidden Stories, która wraz z kilkunastoma redakcjami prowadzi śledztwo.

Maroko to państwo, jak na region, w którym leży, stosunkowo liberalne i pluralistyczne politycznie. W rządzie czołową rolę odgrywają islamiści, w wielu krajach arabskich zepchnięci do podziemia; osiągnęli to, wstrzymując się oficjalnie od radykalizmu i przemocy. Rodzina królewska objęta jest jednak szczególną ochroną. Nosi to nazwę zaza. Króla i jego bliskich nie można krytykować, wszystko, co złe w Maroku, muszą na siebie wziąć urzędnicy czy ministrowie. O Mohamedzie VI głośno można mówić tylko Jego Wysokość Król, Suweren lub – gdy okoliczność ma charakter religijny – Wódz Wiernych (Amir al-Muminin).