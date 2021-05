„Państwo w państwie”. Zastrzelony za e-papierosa

Tragedia miała miejsce ponad półtora roku temu, jednak wciąż nie wiadomo, jak do niej doszło. Nie ustalono, dlaczego chłopak zdecydował się uciekać, ani dlaczego policjant sięgnął po broń. Sprawę bada Prokuratura Regionalna w Łodzi, śledczy jednak do tej pory nie przesłuchali najważniejszej osoby w postępowaniu, czyli policjanta, który oddał śmiertelny strzał. Prokuratura tłumaczy, że nie wie na razie, w jakim charakterze funkcjonariusz ma złożyć zeznania – świadka czy podejrzanego.

Na początku mówiono, że Adam zaatakował policjanta... nożyczkami. Podczas czynności śledczych znaleziono przy zmarłym nożyczki o długości ok. 11–12 centymetrów, ale nie ustalono, czy miał je w ręku, czy też wypadły mu z kieszeni podczas ucieczki. Policja twierdziła też, że przy mężczyźnie znajdował się woreczek z białym proszkiem. Jednak jak tłumaczył jeden z 15-latków, z którymi wcześniej rozmawiał Adam, nie były to narkotyki, lecz składniki do e-papierosa. Adam pomagał młodszym kolegą wymienić płyn w urządzeniu. Chłopak wyjaśniał, że nożyczki były potrzebne mężczyźnie do przecinania waty do atomizera.