Ordo Iuris chce flagi dla prezydenta

Ten ostatni należał do inicjatorów Dnia Flagi, obchodzonego 2 Maja od 2004 roku. Ostatnio skupia się na zabiegach o przywrócenie Chorągwi. Wysłał kilka petycji do Sejmu, Senatu i prezydenta. – To nasz symbol narodowy o najdłuższej historii, który powinien być znakiem ciągłości polskiej państwowości – mówi.