Sprawa George'a Floyda. Sąd specjalnego znaczenia

Pokojowy stan wyjątkowy

W oczekiwaniu na werdykt w Minneapolis, mieście, w którym życie stracił Floyd, sklepy, restauracje i inne punkty usługowe na głównych ulicach zostały zabite deskami. Porządku pilnuje 3 tys. członków Gwardii Narodowej, a gubernator stanu Minnesota Tim Walz ogłosił „pokojowy stan wyjątkowy" w rejonie Twin Cities (Minneapolis i St. Paul). Apelując do mieszkańców o spokój, obiecał chronić prawo protestujących do wypowiedzenia swojego zdania, ale ostrzegł, że chce uniknąć zniszczeń, do jakich doszło w ub.r. podczas zamieszek po śmierci Floyda.