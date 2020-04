Dowiozą świąteczne śniadania dla potrzebujących

Już za tydzień Niedziela Wielkanocna, choć koronawirus uniemożliwia organizację masowych śniadań wielkanocnych, to samotni i ubodzy nie zostaną bez pomocy.

- Ograniczenia wprowadzone przez rząd obowiązują do 11 marca. Mamy już potwierdzoną grupę kucharzy, którzy w nocy, albo w niedzielę rano przygotują ciepły posiłek. Będzie on w lunch boxach dostarczony do potrzebujących –zapowiada prezes Żarnecki.