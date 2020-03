Respiratory miłości - Cartias prowadzi zbiórki

Do tej pory uzbierano pieniądze na sześć urządzeń. Dziś ruszyła zbiórka na kolejne – dla szpitala w Radomiu.

- Nie chcemy, aby w naszym kraju powtórzył się scenariusz włoski. Dlatego wszystkie ręce na pokład. Wielki Post, to czas, w którym zwracamy uwagę na jałmużnę. Zapraszamy więc, żeby włączyć się do naszej akcji - zachęcał ks. Tomasz Roda, dyrektor koszalińskiej Caritas.

Każdego kolejnego dnia trwały zbiórki na kolejne urządzenia. Do tej pory zebrano pieniądze na respiratory dla szpitali nie tylko w Koszalinie, ale też Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Zespolonego Szpitala w Szczecinie, Specjalistycznego Szpitala im. dr. Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu, a także szpitale w Siedlcach, Lublinie i Bielsku Podlaskim.

- Dziś rano skończyliśmy zbiórkę na respirator dla Opoczna. Zbieramy na Radom. Zapraszamy do włączania się w zbiórkę. Bardzo ważne jest też promowanie zbiórki na swoich mediach społecznościowych - o co serdecznie prosimy i już z góry dziękujemy za wszelką pomoc – apelują organizatorzy akcji „Zanurzeni w miłości". Na respirator dla szpitala w Radomiu na razie zebrano nieco ponad 2 tys. zł

Tam pieniądze zbiera fundacja „Dobry Klik" na respirator w Kędzierzynie-Koźlu. Lecznica na czas epidemii został przekształcona w szpital zakaźny i to tam trafiają osoby z województwa opolskiego, które mają to nieszczęście i zarażają się koronawirusem. Obsługuje on zarówno dzieci, jak i dorosłych, u których stwierdzono chorobę.