Po dwóch masowych strzelaninach demokraci znów wzywają do reformy prawa o dostępie do broni

Kongres nie zatwierdził znaczącej ustawy dotyczącej dostępu do broni od 1994 r., kiedy wprowadzono dziesięcioletni zakaz używania broni szturmowej. Niemniej jednak po każdej masowej strzelaninie demokraci apelują o zreformowanie przepisów o dostępie do broni. Po raz pierwszy jednak od ponad dziesięciu lat mają większość w obu izbach Kongresu. Ale zatwierdzone przez Izbę Reprezentantów dwa projekty ustaw nie mają w Senacie wymaganego poparcia. Demokraci potrzebują dziesięciu głosów republikańskich, ale republikanie uważają, że projekty są zbyt ekspansywne oraz że druga poprawka do konstytucji gwarantuje nieograniczony dostęp do broni. Ich zdaniem problem masowych strzelanin powinien być rozwiązany przez policję, a nie przepisy ograniczające dostęp do broni.

Przewodniczący mniejszości w Senacie Mitch McConnell powiedział we wtorek, że jest „otwarty na dyskusję", ale nie wyjawił kwestii, które by poparł. – Nie podoba mi się coś, co nie zdaje egzaminu – powiedział, dodając, że jest przeciwny projektom ustaw zatwierdzonym przez Izbę Reprezentantów. Komentatorzy spodziewają się, że bez poparcia republikanów demokraci będą dążyć do zmiany procedur tak, aby mogli zatwierdzić proponowane ustawy 50 głosami, ale bardziej agresywne ograniczenie dostępu do broni, które we wtorek proponował Biden, w tym „zakaz używania broni szturmowej oraz magazynków o dużej pojemności", może nie uzyskać nawet 50 głosów w Senacie.