Polski paszport pożądany

Rośnie zainteresowanie obywatelstwem RP. W 2018 r. dostało je rekordowo dużo cudzoziemców.

Blisko 5200 osób otrzymało w 2018 r. polskie obywatelstwo – to najwyższe wskaźniki od czasu wprowadzenia liberalniejszego prawa dla cudzoziemców w 2012 r. Z danych MSWiA dla „Rzeczpospolitej" wynika, że 1973 cudzoziemców otrzymało polski paszport w wyniku nadania przez prezydenta RP, a 3213 osób w drodze uznania za obywatela polskiego. Rok wcześniej obywatelstwo polskie otrzymało 4300 obcokrajowców, a w 2016 r. – 4100. Około jednej trzeciej wniosków jest odrzuconych.

Kto może zostać Polakiem? Cudzoziemiec przebywający nieprzerwanie na terytorium Polski co najmniej od trzech lat na podstawie zezwolenia na pobyt stały lub zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE, który posiada w Polsce regularne źródło dochodu oraz tytuł prawny do zajmowania lokalu mieszkalnego.

O paszport może starać się cudzoziemiec, który zawarł związek małżeński z Polką lub Polakiem – jeśli małżeństwo trwa trzy lata, a on mieszka w Polsce nieprzerwanie dwa lata.

O obywatelstwo starają się najczęściej: Ukraińcy, Białorusini, Rosjanie, a także Amerykanie.

Polska honoruje również podwójne obywatelstwo i nie wymaga, by cudzoziemiec, który chce zostać obywatelem RP, zrzekł się swojego pierwszego obywatelstwa. Według danych MSWiA w latach 2013–2017 obywatelstwa polskiego zrzekło się 2197 osób – to w większości osoby, które wyemigrowały do takich krajów jak Austria czy Belgia, które drugie obywatelstwo uznają za nielegalne. Polska nie wymaga także egzaminu ze znajomości kultury i historii kraju – takie wymogi stawia np. Wielka Brytania czy Niemcy.

Polska ma jedne z liberalniejszych przepisów przyznawania obywatelstwa cudzoziemcom.