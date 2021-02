Sanepid zasypany mailami. Nie będzie na nie odpowiadał

Takie maile są wysyłane do wszystkich sanepidów w Polsce. "To dotknęło wszystkie stacje w kraju, powiatowe i wojewódzkie. Te maile z rzekomym wnioskiem o dostęp do informacji publicznej były wysyłane z automatu na wszystkie adresy stacji sanitarnych. W związku z tym, do nas w ciągu jednej doby wpłynęło ponad 500 takich zapytań" – mówi inspektor nowodworskiego sanepidu Tomasz Bojar-Fijałkowski w rozmowie z "Dziennikiem Bałtyckim".