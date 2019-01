Światełko do nieba dla Pawła Adamowicza

Gdańszczanie spotkają się wieczorem na Targu Węglowym, by w miejscu gdzie tydzień temu doszło do tragedii, oddać hołd zamordowanemu prezydentowi oraz dać wsparcie Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy.

- W godzinie największej tragedii obecnych ludzkich dziejów w grodzie gdańskim rozświetlmy swoje serca . 20 stycznia niedziela godzina właśnie 19.55 Gdańsk, Targ Węglowy. Telefony, latarki w górę – napisali organizatorzy akcji „Światełko do Pawła przeciw agresji i nienawiści" na Facebooku.

Podkreślają, że „ Orkiestra to My, dlatego zagrajmy w ciszy na bis, zapalmy wielkie światełko Pawłowi, właśnie o godz. 19:55 w niedzielę tam gdzie pojawiło się zło" .

Tydzień temu, o tej samej porze na Targu Węglowym odbywał się gdański 27. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W czasie tej imprezy Paweł Adamowicz został kilkakrotnie śmiertelnie ugodzony nożem. Kilkanaście godzin później, mimo wysiłków lekarzy zmarł.

- Przeciw przemocy, przeciw agresji świecimy do Pawła ile się da. On na pewno by przyszedł wsparł nas i zaświecił przeciw złu na tym świecie . Jesteśmy mu to winni ,robimy bis – tłumaczą organizatorzy wydarzenia.

Zapraszają do udziału Jurka Owsiaka, szefa Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy - Jurek chodź do nas robimy światełko do Pawła , przeciw agresji, przemocy i złu. Chodź i zaświeć z nami z orkiestrą do Pawła – apelują.

Zapraszają też wszystkich nie tylko mieszkańców Gdańska, by wspólnie w ciszy pozdrowić Prezydenta Miasta Gdańska Pawła Adamowicza. - Pożegnajmy Go i wyraźmy kategoryczny sprzeciw przemocy i złu. 19.55 latarki telefony po prostu w górę –proszą.

Zdaniem organizatorów w ten sposób mieszkańcy będą mogli dać wyraz swojemu sprzeciwowi przeciw złu nienawiści agresji .

– To inicjatywa obywatelska całkowicie sercem pokierowana. Miło gdyby cała Polska w niedziele rozpaliła swoje orkiestrowe serduszka, bo orkiestra to właśnie My – tłumaczą organizatorzy.

I proszą: „Niech wszyscy przyjdą razem z Jurkiem i zaświecą światełko do nieba Pawła. Pozdrowią i pożegnają prezydenta mówiąc jednocześnie nie złu agresji i nienawiści". Do tej pory udział w spotkaniu na Facebooku potwierdziło ponad 7 tys. osób.

Podobne imprezy odbędą się wieczorem też w innych miastach. M.in. w Skarżysku- Kamiennej, gdzie o godz. 20 znów rozbłyśnie Światełko do Nieba.

Tym razem będzie to wyraz poparcia dla Jurka Owsiaka i dla uczczenia pamięci zamordowanego prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza.

To pomysł prezydenta miasta Konrada Kröniga. Mieszkańcy Skarżyska-Kamiennej spotkają się przy rondzie WOŚP. – Wspólnie pokażmy swoje poparcie dla Orkiestry i Jurka, wspólnie wyraźmy swój sprzeciw wobec nienawiści, której w życiu publicznym jest niestety coraz więcej – napisał na swoim profilu na Facebooku prezydent Skarżyska.

Podobne spotkanie odbędzie się o godz.19.30 na Rynku w Opolu z inicjatywy prezydenta Arkadiusza Wiśniewskiego oraz opolskiego sztabu WOŚP.

- Prosimy państwa o ponowne przybycie na opolski Rynek tydzień po. Spotkajmy się, aby wspólnie upamiętnić zmarłego prezydenta Gdańska, pana Pawła Adamowicza. Zabierzcie ze sobą znicze, bądźmy w tym czasie razem – tłumaczą miejscowi urzędnicy.

Także w Zwoleniu na Mazowszu przed Urzędem Miejskim punktualnie o godz. 20 zostaną zapalone zimne ognie. - Bądźmy razem i pokażmy, że potrafimy wspólnie działać - apelują włodarze miasta.

