Pogrzeb prezydenta Gdańska w sobotę

Pogrzebowa msza za zamordowanego w niedzielę prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza rozpocznie się w sobotę, 19 stycznia, o godz. 12. w bazylice Mariackiej.

– Dziękuję za wyrazy solidarności, dobroci w imieniu rodziny i swoim własnym – mówi Aleksandra Dulkiewicz, wiceprezydent Gdańska. – Organizatorem uroczystości pogrzebowych będzie miasto Gdańsk przy współudziale rodziny – mówiła Dulkiewicz. Po południu we wtorek poinformowano, że ceremonia będzie miała elementy państwowe.



Uroczystości zaczną się w czwartek, 17 stycznia, o godz. 15. Rozpocznie się wówczas uroczysta sesja Rady Miasta poświęcona pamięci Pawła Adamowicza z udziałem radnych wszystkich kadencji od 1990 r. Tego samego dnia od godz. 17 w Europejskim Centrum Solidarności przez 24 h wystawiona będzie trumna z ciałem zmarłego prezydenta z udziałem asysty honorowej. Będzie można tam pożegnać się z prezydentem i wpisać się do księgi kondolencyjnej. W piątek, o godz. 17, trumna zostanie wyprowadzona do bazyliki Mariackiej podczas pochodu ulicami miasta. W świątyni do północy także będzie możliwość pożegnania się z prezydentem. W nocy zwłoki zostaną poddane kremacji.

– Zgodnie z wielowiekową tradycją panującą w Gdańsku oraz przychylając się do prośby rodziny, a także do inicjatywy metropolity gdańskiego i wielu głosów docierających do nas, pan prezydent Paweł Adamowicz zostanie pochowany w bazylice Mariackiej – poinformował ks. prałat Ireneusz Bradtke, proboszcz bazyliki Mariackiej.

W sobotę od godz. 7 będzie można pomodlić się w kaplicy Królewskiej (przy bazylice), a o godz. 12 rozpocznie się pogrzebowa msza pod przewodnictwem metropolity gdańskiego abp. Sławoja Leszka Głódzia. Planowane jest rozstawienie telebimów w różnych punktach Gdańska, by umożliwić jak największej liczbie odbiorców obejrzenie pogrzebowego nabożeństwa.

W piątek i w sobotę komunikacja miejska będzie w Gdańsku bezpłatna.

– W imieniu rodziny prosimy o nieprzynoszenie kwiatów. We wszystkich tych miejscach będą wolontariusze i puszki, w do których będzie można wrzucać pieniądze na dwa cele, szczególnie bliskie Pawłowi Adamowiczowi: na Hospicjum im. ks. Dutkiewicza oraz na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy – prosiła Aleksandra Dulkiewicz.

W pogrzebie Pawła Adamowicza planują uczestniczyć władze państwowe i samorządowe. Prezydencki minister Błażej Spychalski podkreślił, że obecność prezydenta Andrzeja Dudy zależy od woli rodziny. Na pogrzeb wybiera się również szef Rady Europejskiej Donald Tusk oraz prezydenci innych polskich miast, m.in. Rafał Trzaskowski. Udział w pogrzebie zapowiada też m.in. mer Wilna Remigijus Šimašius. Dzień pogrzebu będzie w całej Polsce dniem żałoby narodowej.

