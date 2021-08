Pożar na największym niezorganizowanym wysypisku śmieci w Europie

Władze ostrzegały, by ci, którzy poczują dym, zamknęli okna i nie wychodzili z domów.

Do wieczora pożar został w większości ugaszony, jednak ogień ma jeszcze przez kilka dni się tlić. Czytaj także: Pożary w Grecji. Na wyspie Zakintos rozbił się samolot gaśniczy

- Choć przez kilka dni widać jeszcze będzie dym zapewniam, że nie ma powodu do obaw i paniki - oświadczył burmistrz Belgradu Zoran Radojcić dodając, że sytuacja została opanowana.

Wysypisko Vinca zostało utworzone w 1977 r. To największe niezorganizowane wysypisko w Europie - według danych z 2017 r., zajmuje teren o powierzchni 68 hektarów. Dziennie trafia tu ok. 1,5 tys. ton odpadów z gospodarstw domowych i ok. 3 tys. ton odpadów budowlanych.

Na wysypisku pod Belgradem często dochodzi do pożarów, w wyniku których powstaje gęsty dym.

W 2019 r. stolica Serbii we współpracy z francusko-japońskim konsorcjum rozpoczęła budowę nowego wysypiska i spalarni odpadów.