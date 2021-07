Po zamieszkach władze Kuby zawieszają cła na żywność i leki

Premier Manuel Marrero Cruz ogłosił, że decyzja w sprawie zniesienia ceł na żywność i leki do końca roku była "niezbędna".



Obecnie przybywający na Kubę mogą przywieźć do 10 kg leków bez konieczności wnoszenia opłat celnych. Muszą jednak wnosić opłaty za wwożenie do kraju żywności i środków higieny osobistej.

Nie jest jasne jaki będzie skutek zmian dotyczących opłat celnych, ponieważ obecnie - w związku z pandemią koronawirusa SARS-CoV-2 - na Kubę przyjeżdża niewiele osób.

Trzy dni po protestach kubańskie władze - jak podaje AFP - przywróciły dostęp do internetu w kraju.