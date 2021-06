Tajemnicze beczki w lasach w Kujawsko-Pomorskiem. Jest nagroda za wskazanie sprawcy

„W ostatnich dniach na terenie Nadleśnictwa Szubin, Nadleśnictwa Bydgoszcz i Nadleśnictwa Gniewkowo nieznany sprawca porzucił w lesie beczki o różnej pojemności z substancją, która może zagrażać ludziom i środowisku, zanieczyszczając wody i glebę. Łącznie do lasów trafiło 11 360 litrów nieznanej, potencjalnie niebezpiecznej substancji” - informuje Regionalna Dyrekcja w opublikowanym w piątek komunikacie.

„Express Bydgoski” zauważa, że beczki zaczęły pojawiać się w okolicznych lasach już w połowie marca. „24 marca strażnicy miejscy jadący ul. Smoleńską w Bydgoszczy zauważyli metalowe beczki porzucone przy stacji transformatorowej. Jak się okazało, nie tylko tam. Okazało się, że odpady ktoś pozostawił w tym miejscu tydzień wcześniej” - czytamy w dzienniku. 31 maja kolejne beczki znaleziono w Buszkowie i Antoniewie (powiat żniński), a 1 czerwca w Zamościu (powiat nakielski) i w lesie koło Piecek. 10 czerwca zabezpieczono kolejne chemikalia w lesie w okolicy Łabiszyna, przy drodze wojewódzkiej nr 246.

W związku ze znaleziskami, dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu wyznaczył nagrodę w kwocie 30 tys. zł za pomoc w ujęciu sprawcy lub sprawców tego procederu. W ogłoszeniu podkreślono, że nieznana substancja „może stanowić zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi oraz powodować skażenie środowiska”. „Nie możemy dopuścić do tego, by ktoś kosztem zdrowia i życia ludzi oraz stanu przyrody, pozbywał się w sposób nielegalny odpadów. Dlatego w lasach całego regionu zostały uruchomione dodatkowe partole Policji i Straży Leśnej oraz zamontowany sprzęt monitorujący. Ponadto, teren, na którym istnieje potencjalne zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi został objęty okresowym zakazem wstępu do lasu” - dodano w komunikacie.

Bartosz Michał Bazela, dyrektor Regionalnej Dyrekcji LP, zwraca się z prośbą, by w przypadku natrafienia na kolejne porzucone w lesie beczki niezwłocznie informować policję lub toruńską Dyrekcję (tel. 606 856 811).

W przypadku posiadania informacji, dotyczących wcześniej porzuconych beczek, leśnicy proszą o kontakt z regionalnymi jednostkami: Nadleśnictwo Szubin — tel. 530 053 133, Nadleśnictwo Bydgoszcz — tel. 606 205 017, Nadleśnictwo Gniewkowo — tel. 600 237 555, Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Toruniu — tel. 606 856 811.

