Awaria w klinice płodności. 15 mln dolarów odszkodowania

Federalna ława przysięgłych przyznała odszkodowanie w pozwie złożonym w związku z awarią zbiornika z 2018 roku w Pacific Fertility Center w San Francisco. W wyniku awarii zniszczeniu uległo około 3500 zamrożonych jajeczek i zarodków.

Odszkodowanie - w tym ponad 14 milionów dolarów za ból, cierpienie i emocjonalny niepokój - trafi do trzech kobiet, które straciły jajeczka i małżeństwa, które straciło zarodki.

Ich sprawa jest pierwszą, która trafiła do sądu, ale setki innych osób również pozwało klinikę i firmę Chart Industries Inc, która wyprodukowała zbiornik kriogeniczny, w którym przechowywane były próbki.

Podczas procesu, kobiety i para opisywali swój ból spowodowany stratą. Chloe Poynton, lat 39, straciła dziewięć jajeczek. - To naprawdę bolesne, być na przyjęciu dla dzieci, świętować założenie czyjejś rodziny i wiedzieć w środku, że nigdy tego nie dostaniesz - zeznała Poynton. - Zaczynasz się wycofywać. Zaczynasz się izolować - dodała.

Podobna awaria zbiornika na przedmieściach Cleveland, która miała miejsce tego samego dnia co awaria w San Francisco, zniszczyła ponad 4000 jajeczek i embrionów. Były to największe tego typu straty w USA, co spowodowało, że ośrodki w całym kraju zaczęły rewidować swoje procedury.