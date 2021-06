Japonia: Liczba urodzeń najniższa od 1899 roku

Liczba urodzeń w 2020 roku była o 24 407 niższa niż w 2019 roku, gdy po raz pierwszy od 1899 roku spadła poniżej 900 tysięcy.

Dane te wskazują, że tempo starzenia się japońskiego społeczeństwa przyspieszyło w czasie pandemii COVID-19.

Średnia liczba dzieci przypadających na jedną Japonkę spadła w porównaniu do 2019 roku o 0,02 - do poziomu 1,34.

Jednocześnie liczba zawartych w 2020 roku spadła do 525 490 - co jest najniższą liczbą od czasu II wojny światowej - podaje Ministerstwo Zdrowia i Pracy Japonii. Zmniejszyła się natomiast liczba rozwodów - o 15 245, do poziomu 193 251.